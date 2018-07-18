"Атлетико" близок к покупке хорватского форварда

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"Атлетико" близок к покупке хорватского форварда

Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич перейдет в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, клубы практически достигли соглашения. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Напомним, что Калинич не так давно отличился в сборной Хорватии, поругавшись с главным тренером и был изгнан из команды во время Чемпионата Мира. В итоге хорваты заняли второе место на турнире.

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