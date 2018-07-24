"Атлетико" близок к покупке испанского защитника

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"Атлетико" близок к покупке испанского защитника

Защитник "Сельты" Хонни Кастро может перейти в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб договорился о переходе футболиста за семь миллионов евро. В борьбе за игрока "Атлетико" опередил "Вулверхэмптон".

В прошлом сезоне 24-летний Кастро провел за "Сельту" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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