"Атлетико" близок к покупке Кавани
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани согласился перейти в "Атлетико" предстоящим летом.
Однако как сообщает Cadena Ser, трансфер может состояться только в случае ухода из команды Диего Косты. Кандидатуру уругвайца уже одобрил наставник "матрасников" Диего Симеоне.
Кроме того, "Атлетико" нацелился на защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.
В минувшем сезоне Кавани провел 33 игры, в которых отметился 23 голами и 8 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
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|33
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|Райо Вальекано
|38
|32