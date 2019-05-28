"Атлетико" близок к покупке Кавани

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани согласился перейти в "Атлетико" предстоящим летом.

Однако как сообщает Cadena Ser, трансфер может состояться только в случае ухода из команды Диего Косты. Кандидатуру уругвайца уже одобрил наставник "матрасников" Диего Симеоне.

Кроме того, "Атлетико" нацелился на защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

В минувшем сезоне Кавани провел 33 игры, в которых отметился 23 голами и 8 ассистами.

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