"Атлетико" близок к покупке Кавани

Теги атлетико мадридэдинсон кавани псжбен чилуэллтрансферы

"Атлетико" близок к покупке Кавани

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани согласился перейти в "Атлетико" предстоящим летом.

Однако как сообщает Cadena Ser, трансфер может состояться только в случае ухода из команды Диего Косты. Кандидатуру уругвайца уже одобрил наставник "матрасников" Диего Симеоне.

Кроме того, "Атлетико" нацелился на защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

В минувшем сезоне Кавани провел 33 игры, в которых отметился 23 голами и 8 ассистами.

Читайте также: Защитник "Порту" Филипе перейдет в "Атлетико" этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Виллаш-Боаш - новый тренер "Марселя"

Виллаш-Боаш - новый тренер "Марселя"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов