"Атлетико" близок к покупке Лаутаро Мартинеса

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"Атлетико" близок к покупке Лаутаро Мартинеса

Форвард "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинес перейдёт в "Атлетико", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "матрасники" заплатят за 20-летнего аргентинца 15 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет закрыта на следующей неделе.

Скорее всего, Мартинес присоединится к "Атлетико" следующим летом, а до этого продолжит выступать за "Расинг" на правах аренды.   

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