"Атлетико" близок к покупке македонского таланта

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"Атлетико" близок к покупке македонского таланта

Македонский полузащитник "Фенербахче" Элиф Элмас может перейти в "Атлетико", сообщает Fanatik.

По сведениям издания, испанский клуб договорился о покупке футболиста 14 миллионов евро. В борьбе за игрока "матрасники" опередили "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Наполи".

В минувшем сезоне 19-летний Элмас провел за "Фенербахче" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Не пропустите: "Интер" и "Атлетико" могут обменяться форвардами. | http://soccernews.ru
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