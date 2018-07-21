"Атлетико" близок к покупке нового защитника

Экс-защитник "Сельты" Хонатан Кастро близок к переходу в "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, игрок уже согласовал с "матрасниками" условия личного контракта.

Отмечается, что завтра сделка может быть официально закрыта.

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