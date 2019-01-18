"Атлетико" близок к покупке нового защитника

Защитник "Порту" Алекс Теллес летом может перейти в "Атлетико".

Как сообщает Goal.com, трансфер 26-летнего бразильца обойдется "матрасникам" в 40 миллионов евро.

Отметим, что соглашение Теллеса с португальским клубом рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Теллеса один гол и шесть результативных передач в 29 играх.

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