"Атлетико" близок к трансферу экс-форварда "Реала"

Испанский нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората во вторник, 22 января, должен перейти в мадридский "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности по трансферу футболиста. "Атлетико" арендует форварда на полгода с правом последующего выкупа. "Челси" хочет, чтобы сумма выкупа была не менее 60 миллионов евро.

26-летний Мората является воспитанником "Реала". В "Челси" форвард перешел летом 2017 года за 66 миллионов евро. Всего за английский клуб он провел 72 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть голевых пасов.

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