"Атлетико" близок к трансферу М. Дембеле

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано сообщил, что нападающий команды Мусса Дембеле, скорее всего перейдет, в мадридский "Атлетико".

"Мусса сказал мне, что хочет сменить клуб, так как потерял мотивацию. Мы не ожидали такого, но не можем удерживать кого-то, кто не хочет играть за "Лион". Поэтому мы ведем переговоры с "Атлетико". Думаю, что Дембеле уже согласовал с ними контракт", - приводит слова Жуниньо Telefoot.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Лион" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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