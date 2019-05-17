"Атлетико" больше нас всех: Симеоне высказался об уходе Гризманна
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал предстоящий уход из команды французского нападающего Антуана Гризманна.
"Я благодарен футболисту, который играл за нашу команду. Я люблю Антуана как человека. Я научился не осуждать людей за их решения. Нужно только работать и ничего не требовать взамен. Когда футболист вроде Гризманна отдает команде все себя, мы счастливы. Мы знали, что уход Антуана возможен.
Когда я подписывал новый контракт с "Атлетико", то понимал, что все изменится. Я знал, что из команды уйдут Хуанфран, Филипе Луис, Диего Годин, не исключал и ухода Гризманна, Лукаса Эрнандеса. Теперь вот появились слухи об уходе Родри.
Но я подписал контракт, потому что "Атлетико" больше нас всех. Из команды уходили Фернандо Торрес, Диего Форлан, Серхио Агуэро, Диего Коста, Гризманн... Но мы все еще боремся", - приводит слова Симеоне Marca.
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|Атлетик Бильбао
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|Алавес
|37
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|Леганес
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|37
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|37
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|18
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