"Атлетико" больше не фаворит на чемпионство в Ла Лиге! "Матрасники" проиграли "Севилье" при ужасной игре

Вчера "Атлетико" минимально уступил "Севильи" в гостях и значительно ухудшил свое положение в турнирной таблице. Сейчас у "матрасников" на 3 очка больше, чем у "Реала", и на 4 больше, чем у "Барселоны". Однако, "блаугранас" имеют на матч меньше. Его они, кстати, сыграют сегодня против "Вальядолида". Это автоматически означает, что расстояние между первым и вторым местом может сократиться всего до 1 балла. Согласитесь, такая плотность в турнирной таблице – это уже не те 12 очков преимущества, которые были у "Атлетико" зимой. Интриге в Испании быть! И сейчас мы попробуем рассказать, почему все случилось именно так.

"Атлетико" больше не главный претендент на золото

Мадридцам нельзя было терять очки в этом поединке, но они вообще проиграли его. Причем поиграли по делу – "Атлетико" за весь матч создал всего два реальных момента. Оба произошли в эндшпиле встречи. В целом же, за 94 минуты "матрасники" провели девять ударов, суммарная острота которых едва дотянула до половины ожидаемого гола. Большинство из них стали следствием различных отскоков. "Севилья" же только за первый тайм провела 12 выстрелов. Поражение на "Рамон Санчес Писхуан" снизило статус "Атлетико" в чемпионский борьбе. Теперь мадридцы выглядят андердогом гонки: соперники подошли на минимальное расстояние, демонстрируя хороший футбол – подопечные Симеоне, в свою очередь, с 8 февраля не могут добыть хотя бы две подряд победы. Портал FiveThirtyEight дает "матрасникам" всего 19% вероятности на завоевание золота. "Атлетико" губит отсутствие волевых качеств и шаблонность. Диего Симеоне пытается быть гибким, подстраивая тактику под конкретных соперников, но в итоге получаются только вариации элитного "автобуса" с косметическими изменениями. Он еще неплохо держится, если не надо идти вперед, но все начинает отваливаться, когда команде необходимо отыгрываться или переломить ход встречи. "Матрасники" просто не знают, как это делать. Данная проблема была заметной и в матчах с "Челси", и с "Леванте", и с "Сельтой". Если матч пошел не по сценарию "Атлетико" – пиши пропало.

Даже элементарно дожать соперника мадридцам удается нечасто. Это "Реал" и "Барселона" стабильно выгрызают победы в крайне неблагоприятных условиях – "сливочные" вообще каждый второй матч во всех турнирах берут на морально-волевых. В "Атлетико" же игра или идет, или не идет. Третьего не дано. Диего Симеоне действительно пересобрал классную команду. Он придумал интересные гибридные схемы, почти год не проигрывал в чемпионате и за один круг оторвался на 12 очков от кризисных испанских грандов. Впрочем, даже во время этого рывка было заметно, что "Атлетико" капитально везет – во многих выигрышных поединках "матрасники" создавали всего один момент, после чего закрывались. Мадридцы взяли более 15 очков, забили на 8,26 голов больше ожидаемого и пропустили на 7,55 меньше – это рекорд для текущего розыгрыша Ла Лиги. "Атлетико" сильно фартило, но вечно это продолжаться не могло. Команда создавала слишком мало и выглядела слишком шаблонно, продемонстрировав отсутствие гибкости и волевых качеств. Если бы мадридцы действительно были готовы к золоту Ла Лиги, они бы выиграли матч против "Севильи", как, например, "Реал" выиграл у "Эльче". Иногда претендентам на чемпионство необходимо просто выгрызть результат, но "Атлетико" так не умеет. Именно поэтому в итоговый триумф подопечных Диего Симеоне больше не верится. Кажется, на "Рамон Санчес Писхуан" они окончательно проиграли титул.

Неоднозначный Суарес

На самом деле, трудно найти футболиста "Атлетико" с хорошей статистикой на "Рамон Санчес Писхуан", но от Суареса безумных цифр никто и не ждал. Его освободили от черновой работы, дав возможность сосредоточиться исключительно на атаке – Луис призван забивать голы и делать разницу, а рояль таскают другие футболисты. Этот подход работает на дистанции – уругваец находится на второй позиции в гонке бомбардиров и в большинстве поединков демонстрирует фантастические навыки игры. Диего Симеоне действительно эффективно использует Суареса. Впрочем, подобная тактика делает Луиса зависимым от командной игры. Нападающий становится только наконечником мадридского копья, но надломленным древком он быстро растворяется. Так произошло в обоих матчах против "Челси", а с "Севильей" провал Суареса оказался максимально громким. В его активе – 0 ударов 0 обыгрышей на дриблинге, 4 потери при 20 касаниях и 5 проигранных единоборств из восьми. Только на 90+1-й минуте ему удалось выполнить классную скидку под удар Корреа, но Анхель не забил. Всего один удачный выстрел Анхеля заставил бы нас говорить о фантастическом классе Суареса, которому удалось принести результат первым же удачным касанием мяча. Впрочем, следует понимать, что к тому времени "Атлетико" мог уже проигрывать с разгромным, а не минимальным счетом. Да и даже при максимально неблагоприятных условий нападающий калибра Суареса должен "навести суету" в штрафной – он резкий, хитрый и имеет склонность к симуляции. Всего этого уругваец не продемонстрировал – в отличие от экс-одноклубника Ракитича, которому всего один разворот на пятачке позволил заработать пенальти. Оправдывать топ-нападающего за всего одно удачное действие в матче, где фактически решается судьба чемпионства, неправильно. Суарес должен был приносить больше пользы, несмотря на все нюансы своей игры.