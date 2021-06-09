"Атлетико", "Боруссия" Д и "Милан" поборются за воспитанника ПСЖ

Фото: инстаграм Джонатана Иконе/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико", "Милан" и дортмундская "Боруссия" проявляют интерес к полузащитнику "Лилля" Джонатану Иконе, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, испанский, итальянский и немецкий клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Лилль" не хочет отпускать игрока, но может согласиться на его продажу, если получит хорошее предложение.

23-летний Иконе является воспитанником ПСЖ. В минувшем сезоне он провел за "Лилль" 48 поединков во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" назвал "Милану" цену на Браима Диаса. | http://soccernews.ru