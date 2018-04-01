"Атлетико" чаще всех открывал счет в Ла Лиге в этом сезоне

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" принимает "Депортиво" (1:0, перерыв).

В первой половине встречи гол забил французский нападающий мадридского клуба Кевин Гамейро.

Стоит отметить, что "матрасники" открыли счет в 22-й раз в этом сезоне, чаще всех остальных клубов.

При этом "Атлетико" одержал 19 побед в 29 поединках.

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