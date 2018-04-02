"Атлетико" чаще всех в Ла Лиге побеждает с минимальным преимуществом

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" дома победил "Депортиво" (1:0).

Этот матч стал 11-м в этом сезоне для мадридского клуба, который он выиграл с минимальным преимуществом. По этому показателю "матрасники" лидируют в Ла Лиге.

После этого победы "Атлетико" остался на втором месте и на девять очков отстает от лидирующей "Барселоны".

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