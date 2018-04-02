"Атлетико" чаще всех в Ла Лиге побеждает с минимальным преимуществом

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" чаще всех в Ла Лиге побеждает с минимальным преимуществом

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетико" дома победил "Депортиво" (1:0).

Этот матч стал 11-м в этом сезоне для мадридского клуба, который он выиграл с минимальным преимуществом. По этому показателю "матрасники" лидируют в Ла Лиге.

После этого победы "Атлетико" остался на втором месте и на девять очков отстает от лидирующей "Барселоны".

Не пропустите: Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов