"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
Фото: твиттер "Атлетико"
В заключительном туре испанской Ла Лиги "Атлетико" обыграл "Вальядолид".
Таким образом, "матрасники" стали чемпионами Испании, опередив "Реал" на 2 очка. "Вальядолид" покидает Ла Лигу.
Отметим, что для "Атлетико" это 11-е чемпионство в истории, а также первое с сезона 2013/14.
"Вальядолид" - "Атлетико" 1:2
Голы: Плано, 18 - 1:0, Корреа, 57 - 1:1, Суарес, 67 - 1:2
"Вальядолид": Масип, Оласа, Эль-Ямик, Оливас, Янко (Эрвиас, 82), Тони Вилья (Жота, 62), Сан-Эметерио (Кике Перес, 82), Меса (Мичел, 62), Плано, Маркос Андре (Гвардиола, 62), Вейсман.
"Атлетико": Облак, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер, Фелипе, Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 79), Корреа, Суарес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14