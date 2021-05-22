"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21

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"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21Фото: твиттер "Атлетико"

В заключительном туре испанской Ла Лиги "Атлетико" обыграл "Вальядолид".

Таким образом, "матрасники" стали чемпионами Испании, опередив "Реал" на 2 очка. "Вальядолид" покидает Ла Лигу.

Отметим, что для "Атлетико" это 11-е чемпионство в истории, а также первое с сезона 2013/14.

"Вальядолид" - "Атлетико" 1:2

Голы: Плано, 18 - 1:0, Корреа, 57 - 1:1, Суарес, 67 - 1:2

"Вальядолид": Масип, Оласа, Эль-Ямик, Оливас, Янко (Эрвиас, 82), Тони Вилья (Жота, 62), Сан-Эметерио (Кике Перес, 82), Меса (Мичел, 62), Плано, Маркос Андре (Гвардиола, 62), Вейсман.

"Атлетико": Облак, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер, Фелипе, Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63), Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 79), Корреа, Суарес.

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Комментарии

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lesnovsky

Атлетико - чемпион, Суарес - лучший игрок, Месси - 8-й рекордный Пичиччи, Барса - обладатель КИ, псреал - в жопе, дв - в психушке от злости... Каждому свое... Хе-хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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