"Атлетико" – "Депортиво" – 1:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 30-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Депортиво" (1:0).
Видео: "Атлетико" – "Депортиво".
Не пропустите: Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Жирона
|30
|44
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|29
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Эспаньол
|30
|36
|14
|Леганес
|30
|36
|15
|Реал Сосьедад
|30
|34
|16
|Алавес
|30
|32
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|30
|20
|20
|Малага
|30
|17