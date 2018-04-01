"Атлетико" – "Депортиво" – 1:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Депортиво" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 30-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Депортиво" (1:0).

Видео: "Атлетико" –  "Депортиво".

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Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
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