"Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над "Уэской"

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"Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над "Уэской"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о победном матче над "Уэской" (3:0) в 20-м туре Примеры, сообщает официальный сайт "Атлетико".

"Команда на протяжении 90 минут показывала высокий уровень. Игроки боролись до конца, было много моментов. На какую позицию не поставь Коке, он везде найдет выход. Гризманн выдержал уровень и является самым важным игроком в нападении", - сказал Симеоне. 

"Атлетико" с 41 баллом занимает 2 строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 2 очка.

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