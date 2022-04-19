"Атлетико" до конца сезона теряет Феликса

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Атлетико" Мадрид" Жоау Феликс получил травму мышцы бицепса левого бедра, из-за чего пропустит остаток сезона.

В своих социальных сетях португальский футболист официально объявил, что он больше не сумеет принять участие в матчах в этом сезоне.

Напомним, что Феликс выступает уже третий сезона за "Атлетико". Его трансфер был осуществлен в 2019 году из "Бенфики" за 126 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Также не пропустите: Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru