"Атлетико" до конца сезона теряет Феликса

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"Атлетико" до конца сезона теряет Феликса

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Атлетико" Мадрид" Жоау Феликс получил травму мышцы бицепса левого бедра, из-за чего пропустит остаток сезона.

В своих социальных сетях португальский футболист официально объявил, что он больше не сумеет принять участие в матчах в этом сезоне.

Напомним, что Феликс выступает уже третий сезона за "Атлетико". Его трансфер был осуществлен в 2019 году из "Бенфики" за 126 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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