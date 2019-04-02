"Атлетико" добыл победу над "Жироной"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетико" одолел "Жирону". "Матрасники" сократили отставание от "Барселоны" до 7 очков, однако "сине-гранатовые" проведут свою игру позже.

"Атлетико" - "Жирона" 2:0

Гол: Годин, 76 - 1:0, Гризманн, 90 - 2:0

"Атлетико": Облак, Филипе Луис (Витоло, 65), Хименес, Арьяс, Годин, Коке, Парти (Корреа, 56), Родри Эрнандес, Сауль, Мората (Хуанфран, 85), Гризманн.

"Жирона": Ирайсос, Муньеса, Алькала, Эспиноса, Порро, Понс (Фернандес, 84), Алеиш Гарсия, Порту (Лосано, 69), Гарсия, Дуглас Луис, Думбия (Робертс, 78).

Предупреждение: Арьяс (48).

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