"Атлетико" добыл победу над "Жироной"
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетико" одолел "Жирону". "Матрасники" сократили отставание от "Барселоны" до 7 очков, однако "сине-гранатовые" проведут свою игру позже.
"Атлетико" - "Жирона" 2:0
Гол: Годин, 76 - 1:0, Гризманн, 90 - 2:0
"Атлетико": Облак, Филипе Луис (Витоло, 65), Хименес, Арьяс, Годин, Коке, Парти (Корреа, 56), Родри Эрнандес, Сауль, Мората (Хуанфран, 85), Гризманн.
"Жирона": Ирайсос, Муньеса, Алькала, Эспиноса, Порро, Понс (Фернандес, 84), Алеиш Гарсия, Порту (Лосано, 69), Гарсия, Дуглас Луис, Думбия (Робертс, 78).
Предупреждение: Арьяс (48).
Смотрите также видеотрансляцию матча "Вильярреал" - "Барселона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|30
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22