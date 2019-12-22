"Атлетико" добыл выездную победу над "Бетисом"

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"Атлетико" добыл выездную победу над "Бетисом"

В 18-м туре испанской Примеры "Атлетико" в гостях переиграл "Бетис".

Теперь "матрасники" занимают четвертое место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 7 очков.

"Бетис" - "Атлетико" 1:2

Голы: Корреа, 58 - 0:1, Мората, 84 - 0:2, Бартра, 90 - 1:2

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди (Тельо, 83), Бартра, Морено, Гуардадо (Лайнес, 70), Каналес, Фекир, Хоакин, Феддаль, Морон (Иглесиас, 60).

"Атлетико": Облак, Хименес, Триппьер, Фелипе, Лоди, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 89), Мората.

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