"Атлетико" добыл выездную победу над "Бетисом"
В 18-м туре испанской Примеры "Атлетико" в гостях переиграл "Бетис".
Теперь "матрасники" занимают четвертое место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 7 очков.
"Бетис" - "Атлетико" 1:2
Голы: Корреа, 58 - 0:1, Мората, 84 - 0:2, Бартра, 90 - 1:2
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди (Тельо, 83), Бартра, Морено, Гуардадо (Лайнес, 70), Каналес, Фекир, Хоакин, Феддаль, Морон (Иглесиас, 60).
"Атлетико": Облак, Хименес, Триппьер, Фелипе, Лоди, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 89), Мората.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Валенсия
|18
|28
|8
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|18
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10