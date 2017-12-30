"Атлетико" добывает волевую победу над "Аль-Ахли" благодаря хет-трику Гамейро

Сегодня состоялся товарищеский матч между египетским "Аль-Ахли" и мадридским "Атлетико". Каирская команда вела в два гола до 65-й минуты, а потом за дело взялся форвард "матрасников" Кевин Гамейро, который оформил хет-трик за 17 минут. В итоге испанцы одержали волевую победу со счётом 3:2.

"Аль-Ахли" - "Атлетико" - 2:3

Голы: Закария, 39 - 1:0, Эль-Шейх, 53 - 2:0, Гамейро, 65 - 1:2, Гамейро, 73 - 2:2, Гамейро, 82 - 2:3.

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