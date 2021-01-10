"Атлетико" договорился о переходе М. Дембеле: стали известны детали сделки

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"Атлетико" договорился о переходе М. Дембеле: стали известны детали сделки

Французский нападающий "Лиона" Мусса Дембеле перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, испанский клуб арендует футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро. В ближайшее время форвард отправится в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Лион" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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