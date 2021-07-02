"Атлетико" договорился о подписании 20-летнего бразильца
Мадридский "Атлетико" в скором времени усилится полузащитником "Флуминенсе" Маркосом Пауло Насименто.
По информации Marca, "матрасники" готовят для перспективного бразильца контракт до 2026 года.
Не исключено, что после перехода в испанский клуб 20-летний футболист отправится в аренду в "Сельту" или "Кадис".
Рыночная стоимость Пауло оценивается в 9 миллионов евро.
Не пропустите: "Атлетико" надолго теряет Фелиша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы
-
"Рубин" разгромил "Нижний Новгород" в товарищеском матче
-
"Атлетико" договорился о подписании 20-летнего бразильца
-
"Милан" начал переговоры о трансфере второго бомбардира Евро-2020
-
Фати разрешили вернуться к тренировкам
-
"Аталанта" купила аргентинского голкипера
-
ЦСКА назвал игроков, которые отправятся на второй сбор
-
Мозес прокомментировал заключение контракта со "Спартаком"
-
"Лестер" приобрёл полузащитника "Лилля"
-
Червиченко дал оценку пресс-конференции Черчесова
-
Фанаты "Ромы" эмоционально встретили Моуринью
-
Зарема отреагировала на слова Черчесова
-
Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в составе сборной России
-
"Арсенал" заплатит 8 миллионов евро за португальского защитника
-
"Спартак" завершил сделку по выкупу Мозеса
-
"Краснодар" определился с соперниками по второму сбору в Австрии
-
Официально: Кроос завершил карьеру в сборной Германии
-
Черчесов мощно ответил Зареме
-
"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря
-
Черчесов ушёл от прямого ответа на вопрос об отказе от части зарплаты в случае отставки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20