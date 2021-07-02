"Атлетико" договорился о подписании 20-летнего бразильца

Мадридский "Атлетико" в скором времени усилится полузащитником "Флуминенсе" Маркосом Пауло Насименто.

По информации Marca, "матрасники" готовят для перспективного бразильца контракт до 2026 года.

Не исключено, что после перехода в испанский клуб 20-летний футболист отправится в аренду в "Сельту" или "Кадис".

Рыночная стоимость Пауло оценивается в 9 миллионов евро.

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