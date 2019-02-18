"Атлетико" договорился о продлении контракта с основным игроком
"Атлетико" в ближайшее время продлит контракт со словенским вратарем Яном Облаком, сообщает Marca.
По сведениям издания, стороны обо всем договорились. По условиям контракта будут увеличены зарплата игрока, а также сумма отступных. Новое соглашение будет подписано на этой неделе.
26-летний Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. Всего он провел за клуб 193 матча, в которых пропустил 125 голов.
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