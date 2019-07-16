"Атлетико" договорился о трансфере воспитанника "Реала"
Мадридский "Атлетико" близок к приобретению защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает Marca.
По сведениям издания, клубы уже договорились об условиях трансфера воспитанника "Реала".
Отмечается, что "матрасники" заплатят за 24-летнего футболиста гораздо меньше 40 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве отступных.
Напомним, что у "Реала" есть право приоритетного выкупа Эрмосо за 7,5 миллионов евро, однако королевский клуб пока не спешит им пользоваться.
В прошлом сезоне центрбек провёл за "Эспаньол" 35 матчей и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32