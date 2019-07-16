"Атлетико" договорился о трансфере воспитанника "Реала"

Мадридский "Атлетико" близок к приобретению защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже договорились об условиях трансфера воспитанника "Реала".

Отмечается, что "матрасники" заплатят за 24-летнего футболиста гораздо меньше 40 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве отступных.

Напомним, что у "Реала" есть право приоритетного выкупа Эрмосо за 7,5 миллионов евро, однако королевский клуб пока не спешит им пользоваться.

В прошлом сезоне центрбек провёл за "Эспаньол" 35 матчей и забил 3 гола.

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