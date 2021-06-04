"Атлетико" договорился с Симеоне о новом контракте

Фото твиттер Диего Симеоне

Мадридский "Атлетико" согласовал с наставником команды Диего Симеоне условия продления соглашения.

По информации Calciomercato, стороны заключат контракт, рассчитанный до июня 2024 года. Действующий договор истекает летом 2022-го.

Напомним, что Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года и выиграл с "матрасниками" 8 трофеев, в том числе 2 чемпионства Ла Лиги.

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