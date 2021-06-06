"Атлетико" договорился с Симеоне о продлении контракта

Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Как сообщает AS, аргентинский тренер Диего Симеоне останется в мадридском "Атлетико".

По информации источника, 51-летний специалист в ближайшие дни продлит контракт до 2024 года.

Напомним, что Диего Симеоне работает в "Атлетико" с 2011 года. При нем команда взяла 8 трофеев, включая победу в Ла Лиге в сезоне-2020/21.

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