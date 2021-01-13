"Атлетико" дома победил "Севилью"

В Мадриде завершился перенесенный матч первого тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетико" противостоял "Севилье". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.



Победа позволила "матрасникам" закрепиться на верху турнирной таблицы. Подопечные Симеоне набрали 41 очко в 16 матчах. "Реал", идущий следом, сыграл на два матча больше, но сумел набрать лишь 37 баллов. "Севилья" осталась на 6 строчке таблицы, имея в активе 30 очков.

"Атлетико" - "Севилья" 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 17 - 1:0, Сауль, 76 - 2:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Хименес, Савич, Льоренте, Карраско (Фелипе, 88), Коке, Лемар (Сауль, 66), Корреа (Жоау Феликс, 66), Суарес (Торрейра, 82).