"Атлетико" дома победил "Севилью"
В Мадриде завершился перенесенный матч первого тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетико" противостоял "Севилье". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Победа позволила "матрасникам" закрепиться на верху турнирной таблицы. Подопечные Симеоне набрали 41 очко в 16 матчах. "Реал", идущий следом, сыграл на два матча больше, но сумел набрать лишь 37 баллов. "Севилья" осталась на 6 строчке таблицы, имея в активе 30 очков.
"Атлетико" - "Севилья" 2:0 (1:0)
Голы: Корреа, 17 - 1:0, Сауль, 76 - 2:0
"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Хименес, Савич, Льоренте, Карраско (Фелипе, 88), Коке, Лемар (Сауль, 66), Корреа (Жоау Феликс, 66), Суарес (Торрейра, 82).
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас (Оливер Торрес, 78), Кунде, Акунья, Ракитич, Фернандо, Сусо (де Йонг, 78), Жордан (Оскар Родригес, 59), Окампос, Эн-Несири (Мунир, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14