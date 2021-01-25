"Атлетико" дома победил "Валенсию"

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"Атлетико" дома победил "Валенсию"В Мадриде закончился матч 20-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" пропустил первым, но смог одержать победу над "Валенсией" Черышева 3:1. Россиянин начал матч в стартовом составе, но был замене на 58-й минуте.

Победа позволила "матрасникам" закрепиться на 1 строчке таблицы. Теперь в активе команды Симеоне 47 очков в 18 матчах. "Реал" сыграл на игру больше, но отстает на 7 баллов.
"Летучие мыши" остались на 14 месте, набрав 20 очков в 20 встречах.

"Атлетико" - "Валенсия" 3:1 (1:1)

Голы: Рачич, 11 - 0:1, Жоау Феликс, 23 - 1:1, Суарес, 54 - 2:1, Корреа, 72 - 3:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Врсалько (Лоди, 46), Коке, Льоренте (Кондогбиа, 75), Карраско, Лемар (Торрейра, 85), Жоау Феликс (Корреа, 62), Суарес.

"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Диакаби (Гильямон, 47), Рачич (Куандреди, 80), Черышев (Гедеш, 58), Солер, Муса (Джейсон, 79), Вальехо (Гамейро, 79), Макси Гомес.

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