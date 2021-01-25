"Атлетико" дома победил "Валенсию"
В Мадриде закончился матч 20-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" пропустил первым, но смог одержать победу над "Валенсией" Черышева 3:1. Россиянин начал матч в стартовом составе, но был замене на 58-й минуте.
Победа позволила "матрасникам" закрепиться на 1 строчке таблицы. Теперь в активе команды Симеоне 47 очков в 18 матчах. "Реал" сыграл на игру больше, но отстает на 7 баллов.
"Летучие мыши" остались на 14 месте, набрав 20 очков в 20 встречах.
"Атлетико" - "Валенсия" 3:1 (1:1)
Голы: Рачич, 11 - 0:1, Жоау Феликс, 23 - 1:1, Суарес, 54 - 2:1, Корреа, 72 - 3:1
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Врсалько (Лоди, 46), Коке, Льоренте (Кондогбиа, 75), Карраско, Лемар (Торрейра, 85), Жоау Феликс (Корреа, 62), Суарес.
"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Диакаби (Гильямон, 47), Рачич (Куандреди, 80), Черышев (Гедеш, 58), Солер, Муса (Джейсон, 79), Вальехо (Гамейро, 79), Макси Гомес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14