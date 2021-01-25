"Атлетико" дома победил "Валенсию"

В Мадриде закончился матч 20-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" пропустил первым, но смог одержать победу над "Валенсией" Черышева 3:1. Россиянин начал матч в стартовом составе, но был замене на 58-й минуте.



Победа позволила "матрасникам" закрепиться на 1 строчке таблицы. Теперь в активе команды Симеоне 47 очков в 18 матчах. "Реал" сыграл на игру больше, но отстает на 7 баллов.

"Летучие мыши" остались на 14 месте, набрав 20 очков в 20 встречах.

"Атлетико" - "Валенсия" 3:1 (1:1)

Голы: Рачич, 11 - 0:1, Жоау Феликс, 23 - 1:1, Суарес, 54 - 2:1, Корреа, 72 - 3:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Врсалько (Лоди, 46), Коке, Льоренте (Кондогбиа, 75), Карраско, Лемар (Торрейра, 85), Жоау Феликс (Корреа, 62), Суарес.