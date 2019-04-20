"Атлетико" едва не потерял очки в матче с "Эйбаром"
В рамках 33-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях с большим трудом обыграл "Эйбар".
"Матрасники" сумели вырвать победу благодаря голу Тома Лемара на 85-й минуте встречи.
"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1
Гол: Лемар, 85 - 0:1.
"Эйбар": Дмитрович, Кукурелья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Жордан, Альварес, Эскаланте, Де Бласис, Орельяна (Леон, 77), Кардона (Кике, 63), Энрик (Шарлес, 83).
"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Арьяс (Калинич, 70), Парти, Сауль, Родри Эрнандес, Коке, Витоло (Филипе Луис, 61), Корреа (Лемар, 55), Мората.
Набрав три очка, столичная команда сократила отставание от лидирующей "Барселоны" до 6 очков. "Оружейники", в свою очередь, остались на 13-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25