"Атлетико" едва не потерял очки в матче с "Эйбаром"

В рамках 33-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях с большим трудом обыграл "Эйбар".

"Матрасники" сумели вырвать победу благодаря голу Тома Лемара на 85-й минуте встречи.

"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1

Гол: Лемар, 85 - 0:1.

"Эйбар": Дмитрович, Кукурелья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Жордан, Альварес, Эскаланте, Де Бласис, Орельяна (Леон, 77), Кардона (Кике, 63), Энрик (Шарлес, 83).

"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Арьяс (Калинич, 70), Парти, Сауль, Родри Эрнандес, Коке, Витоло (Филипе Луис, 61), Корреа (Лемар, 55), Мората.

Набрав три очка, столичная команда сократила отставание от лидирующей "Барселоны" до 6 очков. "Оружейники", в свою очередь, остались на 13-м месте.

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