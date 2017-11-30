"Атлетико" - "Эльче" - 3:0 (обзор)

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"Атлетико" - "Эльче" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала кубка Испании между мадридским "Атлетико" и "Эльче".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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