"Атлетико": "Эрнандес много раз отказывался продлить контракт, так как хотел перейти в "Реал"



Пресс-служба "Атлетико" прокомментировала переход трансфер защитника Тео Эрнандеса в "Реал".

"Контракт Эрнандеса с "Атлетико" действовал до лета 2021 года и он много раз отказывался его продлевать. У него были предложения от других клубов, но Тео хотел перейти только в "Реал", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "матрасников".

Напомним, что 19-летний Эрнандес перешел в "Реал" за 30 миллионов евро.

Не пропустите: Тео Эрнандес перешел в "Реал". | http://soccernews.ru