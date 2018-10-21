"Атлетико" еще ни разу в этом сезоне не пропускал в первом тайме

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"Атлетико" еще ни разу в этом сезоне не пропускал в первом тайме

"Атлетико" демонстрирует превосходную игру в обороне в текущем сезоне.

Как сообщает Opta, "Атлетико" - единственный клуб в топ-5 чемпионатах Европы, который не пропустил ни одного гола в первом тайме в этом сезоне.

Напомним, что вчера "Атлетико" сыграл вничью с "Вильярреалом" (1:1).

"Атлетико" после 9 туров занимает 4-е место в Примере, пропустив при этом 5 голов.

Смотрите также обзор матча "Вильярреал" - "Атлетико". | http://soccernews.ru

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