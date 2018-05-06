"Атлетико" - "Эспаньол" - 0:2 (обзор)

Теги атлетико мадридэспаньол

"Атлетико" - "Эспаньол" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Атлетико" дома неожиданно уступил "Эспаньолу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии
.......

Скандал. Барселона — Реал. Матч Отменен. Матч отменен из за вскрытых скандальных подробностей подготовки матча со стороны организаторов. Что в свою очередь послужило причиной массовой драки, участниками которой являлись футболисты обеих сборных команд. Подробности смотрите в Гугле, новость опубликовали пока только в нем. Просто наберите в Гугле «Скандал. Барселона — Реал. Матч Отменен»

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов