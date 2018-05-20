"Атлетико" – "Эйбар" - 2:2 (обзор)

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"Атлетико" – "Эйбар" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 38-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Эйбаром" - 2:2.

Видео: "Атлетико" – "Эйбар" - 2:2.

Не пропустите: Дубль Торреса в прощальном матче: "Атлетико" сыграл вничью с "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
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11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
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