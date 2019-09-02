"Атлетико" - "Эйбар" - 3:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор волевой победы "Атлетико" в матче чемпионата Испании с "Эйбаром".

Гости быстро открыли счет благодаря голу Шарлеса, а затем развили успех, отличился Арбилья. В середине тайма разрыв в счете сократил Фелиш. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Витоло. В компенсированное время победу "матрасникам" принес Парти.

Видео: "Атлетико" - "Эйбар" - 3:2

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