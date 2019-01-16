"Атлетико" готов арендовать Морату, но при одном условии

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"Атлетико" готов арендовать Морату, но при одном условии

Мадридский "Атлетико" готов арендовать нападающего "Челси" Альваро Морату, но при одном условии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "матрасники" могут пригласить 26-летнего футболиста на полгода, если в сделку не будет включено обязательство выкупа.

"Синие", в свою очередь, настаивают на продаже форварда, либо аренде с последующим приобретением игрока на постоянной основе.

Мората перешёл в "Челси" в июле 2017 года за 66 миллионов евро. За полтора сезона он провёл в составе "пенсионеров" 72 матча и забил 24 гола.

Не пропустите: Воспитанник "Реала" дал ответ "Атлетико" по поводу возможного трансфера. | http://soccernews.ru

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