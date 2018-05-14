"Атлетико" готов платить Гризманну свыше 20 миллионов евро за сезон

Теги атлетико мадридантуан гризманн

"Атлетико" готов платить Гризманну свыше 20 миллионов евро за сезонМадридский "Атлетико" предпринял новую попытку сохранить своего ведущего форварда Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям Cadena Cope, "матрасники" сделали новое предложение 27-летнему нападающему по продлению действующего контракта. По нему клуб будет готов платить французу свыше 20 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 15 результативных передач в 47 матчах за "Атлетико".

Напомним, Гамейро высказался о возможном уходе Гризманна из "Атлетико". | soccernews.ru

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