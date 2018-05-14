"Атлетико" готов платить Гризманну свыше 20 миллионов евро за сезон

Мадридский "Атлетико" предпринял новую попытку сохранить своего ведущего форварда Антуана Гризманна, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям Cadena Cope, "матрасники" сделали новое предложение 27-летнему нападающему по продлению действующего контракта. По нему клуб будет готов платить французу свыше 20 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 15 результативных передач в 47 матчах за "Атлетико".

Напомним, Гамейро высказался о возможном уходе Гризманна из "Атлетико". | soccernews.ru