"Атлетико" готов побороться за игрока "Реала"

Хавбек "Реала" Маркос Льоренте попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает AS, "матрасники" хотят воспользоваться тем, что 24-летний игрок не входит в планы тренера "Реала" Зинедина Зидана и попробуют подписать его в летнее трансферное окно.

Льоренте является воспитанником "Реала" и выступает за первую команду с 2015 года. За это время он провел 38 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

Читайте также: Зидан сообщил трем игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. | http://soccernews.ru