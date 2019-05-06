"Атлетико" готов побороться за игрока "Реала"

Теги реал мадридатлетико мадридмаркос льоренте

"Атлетико" готов побороться за игрока "Реала"

Хавбек "Реала" Маркос Льоренте попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает AS, "матрасники" хотят воспользоваться тем, что 24-летний игрок не входит в планы тренера "Реала" Зинедина Зидана и попробуют подписать его в летнее трансферное окно.

Льоренте является воспитанником "Реала" и выступает за первую команду с 2015 года. За это время он провел 38 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

Читайте также: Зидан сообщил трем игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону

"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов