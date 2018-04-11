"Атлетико" готов поднять зарплату Гризманну до уровня оклада Роналду

Мадридский "Атлетико" готов поднять зарплату своему ведущему форварду Антуану Гризманну, чтобы сохранить его в команде.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на испанскую прессу, "матрасники" планируют предложить 27-летнему нападающему, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной", контракт с окладом в размере 20-ти миллионов евро в год.

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду получает в "Реале" 23 миллиона евро за сезон.

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