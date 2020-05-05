"Атлетико" готов подписать хавбека "Реала" Родригеса

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"Атлетико" готов подписать хавбека "Реала" Родригеса

"Атлетико" интересуется полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом, передает El Universal.

По данным источника, мадридский клуб предлагает футболисту контракт на 25 миллионов евро. "Атлетико" готов купить хавбека этим летом.

Вчера, 4 мая, сообщалось, что футболист, возможно пробудет в "Реале" до лета 2021 года.

Рыночная стоимость Хамеса - 32 миллиона евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

А еще: "Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу| http://soccernews.ru
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