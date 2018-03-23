"Атлетико" готов потратить 120 миллионов евро на замену Гризманну

Мадридский "Атлетико" уже готовит замену своему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Так, согласно предположениям El Mundo Deportivo, в случае расставания с 27-летним нападающим, "матрасники" могут предпринять попытки подписать лидера атак туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Ожидается, что за аргентинца "Атлетико" готов будет выложить 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 21 мяч и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" может также предпринять попытки подписать Дибалу. | soccernews.ru