"Атлетико" готов потратить 120 миллионов евро на замену Гризманну

Теги атлетико мадридювентусантуан гризманнпауло дибала

"Атлетико" готов потратить 120 миллионов евро на замену ГризманнуМадридский "Атлетико" уже готовит замену своему форварду Антуану Гризманну, который ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Так, согласно предположениям El Mundo Deportivo, в случае расставания с 27-летним нападающим, "матрасники" могут предпринять попытки подписать лидера атак туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Ожидается, что за аргентинца "Атлетико" готов будет выложить 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 21 мяч и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Барселона" может также предпринять попытки подписать Дибалу. | soccernews.ru

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