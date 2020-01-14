"Атлетико" готов провести обмен игроками с "Арсеналом"

Мадридский "Атлетико" хочет купить нового нападающего до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, приоритетом "матрасников" остаётся форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, однако клуб также изучает вариант с подписанием Александра Ляказетта из "Арсенала".

Чтобы убедить "канониров" отпустить звёздного француза в испанскую столицу, "Атлетико" готов включить в сделку своего вингера Тома Лемара.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл за "Арсенал" 19 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. На счету Лемара за указанный период 21 игра без результативных действий.

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