"Атлетико" готов расстаться с Феррейра Карраско

"Атлетико" может расстаться с бельгийским полузащитником Янником Феррейра Карраско, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне одобрил продажу футболиста в зимнее трансферное окно. Заменит бельгийца в составе "матрасников" Витоло, у которого в январе завершится срок аренды в "Лас-Пальмасе".

Интерес к Феррейра Карраско проявляют "Бавария" и английские клубы.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел за "Атлетико" 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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