"Атлетико" готов расстаться с Облаком

Мадридский "Атлетико" готов расстаться со своим основным голкипером Яном Облаком, информирует Le 10 Sport.

Однако сделать это, по сведениям источника, "матрасники" будут готовы в случае, если им удастся найти словенцу замену и по нему поступит предложение в размере 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанной в его контракте.

Главным претендентом на 25-летнего вратаря называется французский ПСЖ.

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Атлетико". | soccernews.ru