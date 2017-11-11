"Атлетико" готов расстаться с Врсалько

Теги атлетико мадриднаполисиме врсалько

"Атлетико" готов расстаться с Врсалько

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает Football italia, "матрасники" готовы расстаться с футболистом, которым интересуется "Наполи", за 18 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время Врсалько восстанавливается после частичного разрыва крестообразных связок.

Читайте также: "Наполи" продлит контракт с Гуламом, порвавшим крестообразные связки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Топ-15 игроков Европы по системе "гол+пас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов