"Атлетико" готов расстаться с Врсалько

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько, скорее всего, покинет клуб.

Как сообщает Football italia, "матрасники" готовы расстаться с футболистом, которым интересуется "Наполи", за 18 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время Врсалько восстанавливается после частичного разрыва крестообразных связок.

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