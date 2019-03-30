"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды

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"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды

Мадридский "Атлетико" хочет продлить контракт с вратарём Яном Облаком, сообщает AS.

"Матрасники" готовы увеличить зарплату словенского стража ворот до 10 миллионов евро в год.

С таким окладом Облак станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после Антуана Гризманна.

Отмечается, что 26-летний голкипер доволен предложенными условиями и вскоре стороны заключат соглашение до 2024 года.

В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 37 матчей и пропустил 30 голов. Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в 2021 году.

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