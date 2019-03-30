"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды
Мадридский "Атлетико" хочет продлить контракт с вратарём Яном Облаком, сообщает AS.
"Матрасники" готовы увеличить зарплату словенского стража ворот до 10 миллионов евро в год.
С таким окладом Облак станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после Антуана Гризманна.
Отмечается, что 26-летний голкипер доволен предложенными условиями и вскоре стороны заключат соглашение до 2024 года.
В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 37 матчей и пропустил 30 голов. Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в 2021 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22