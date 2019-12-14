"Атлетико" готов снизить цену на Сауля

Мадридский "Атлетико" рассматривает вариант с уходом из клуба полузащитника Сауля Ньигеса.

По информации The Telegraph, "матрасники" готовы продать 25-летнего футболиста за сумму около 100 миллионов евро, если он сам этого захочет.

Сообщается, что интерес к испанцу проявляют "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".

Напомним, что сумма отступных в контракте хавбека составляет 150 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Сауль сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 1 гол.

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