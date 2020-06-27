"Атлетико" готов удвоить зарплату Милика

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"Атлетико" готов удвоить зарплату Милика

Мадридский "Атлетико" пытается переманить нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, утверждает AS.

По сведениям издания, спортивный директор "матрасников" Андреа Берта уже контактировал с самим поляком и его агентом.

Сообщается, что испанский клуб предложил футболисту зарплату вдвое больше нынешней - 5 вместо 2,5 миллионов евро в год.

Конкуренцию "Атлетико" в борьбе за Милика составят "Ювентус", "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Наполи" оценивает своего игрока в 40-50 миллионов евро.

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