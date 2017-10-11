"Атлетико" готов вернуть Оскара в Европу

Мадридский "Атлетико" готов вернуть в Европу бывшего полузащитника лондонского "Челси" Оскара, который выступает за китайский клуб "Шанхай".

Как информирует испанская пресса, "матрасники" намерены усилить середину поля во время зимнего трансферного окна, а бразильский хавбек - один из тех, кого рассматривают селекционеры клуба. За Оскара "Атлетико" придётся выложить порядка 40 миллионов евро.

Отметим, что Оскар перешёл из "Челси" в "Шанхай" летом 2017 года. За китайский клуб провёл 30 игр, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите Тест по итогам отборочного турнира к ЧМ-2018 | soccernews.ru